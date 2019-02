Allarme aggressioni, il sindacato dei poliziotti "Equilibrio sicurezza" lancia l’allarme e chiede la presenza di più pattuglie sul territorio: “Valutare il ritorno di tre agenti nelle volanti". E' quanto spiega “Valutare il ritorno di tre agenti nelle volanti". E' quanto spiega

il coordinatore siciliano del sindacato, Salvatore Carrera, secondo il quale, il fenomeno delle aggressioni, anche a Palermo, sta prendendo una brutta piega.

“I cittadini finiscono sempre più frequentemente nel mirino, in due casi due giovani sono stati colpiti senza alcun motivo - dice Carrera - Sono preoccupato per l’aumento di questi odiosi crimini, per questo chiediamo che in Sicilia i questori e i vertici delle forze dell’ordine rivedano, con la massima urgenza, i protocolli di intervento e di prevenzione, aumentando la presenza delle pattuglie sul territorio e rafforzando gli equipaggi con altre unità”.

Il coordinatore inoltre si rivolge al ministro degli Interni Matteo Salvini per chiedere un provvedimento legislativo che introduca l’aggravante dell’associazione a delinquere per i criminali che operano in gruppi.