. E' uno degli Ambasciatori del gelato italiano nel mondo Domenico Lucchese, che a gennaio ha ricevuto il prestigioso riconoscimento dell'Associazione Italiana Gelatieri. I suoi cavalli di battaglia sono il gelato al gusto "pesto" e "gelsomino", che mette a disposizione della clientela nella storica attività di piazza San Domenico, dove hanno lavorato, dal 1937, tre generazioni.- dice Lucchese -. La mia passione mi ha sempre spinto a creare nuovi sapori e a rinnovare il mio lavoro. Nel lungo curriculum c'è anche il terzo posto conquistato con il gusto "Bacio" al concorso "Mille idee per un nuovo gusto", che si è tenuto alla Fiera di Rimini lo scorso anno.proprio con il gelato al pesto e al secondo pesto nell'ambito delle "Eccellenze delle torte gelato", un altro dei concorsi in programma al Sigep di Rimini, promosso dall’Associazione Italiana Gelatieri.- prosegue Lucchese - cercando sempre di rappresentare i sapori tipici della nostra regione. Nella mia attività diamo lavoro a venti persone, siamo tutti impegnati nella preziosa ricerca di sapori particolari, in grado di rendere unico il nostro gelato. Gustarlo deve permettere al cliente di vivere un momento speciale".