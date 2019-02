Un nuovo assalto all'alba di oggi, tra le 5 e le 7 del mattino, è avvenuto in via Alessandro Paternostro, la strada che collega la zona di piazza Sant'Anna a corso Vittorio Emanuele., le quali telecamere hanno inquadrato due giovani arrivati sul posto a bordo di biciclette e con il volto coperto da passamontagna. "Impugnavano una mazza - racconta il titolare, Alfredo Sutera - e hanno colpito due vetrine per oltre un'ora e mezza. Si tratta di vetri blindati, difficili da sfondare. Hanno quindi poi utilizzato un piede di porco per scardinare gli infissi storici e poi sono scappati con una decina di orologi"."Noi siamo qui dal 1902, è un negozio che ha fatto la storia della città - prosegue Sutera - e l'edificio è antico. Dovremo sborsare migliaia di euro per ripristinare lo stato originale del prospetto, che è stato gravemente danneggiato. Chi ha agito lo ha fatto all'alba, senza che nessuno si accorgesse di nulla. Siamo molto amareggiati".. L'ennesimo colpo nel centro storico, le quali attività sono già penalizzate da una profonda crisi e dai continui danneggiamenti registrati nelle ultime settimane. "Una escalation senza fine - dice Giovanni Felice, presidente di Confimprese Palermo - che non fa altro che danneggiare pesantemente le imprese della zona che dovrebbe essere fiore all'occhiello della città. E' necessaria più vigilanza, e non soltanto nelle ore notturne. Se non ci sono sicurezza e tranquillità per gli operatori, è impossibile continuare a lavorare".