che sul marciapiede poco distante vi era un motociclo Honda parzialmente smontato.

I due extracomunitari, che poco prima stavano tentando di bloccare il giovane palermitano, ascoltati dagli agenti per ricostruire la dinamica esatta dei fatti, hanno raccontato di avere sorpreso il giovane armeggiare sul motociclo di un loro amico e di essere intervenuti subito.

Il malvivente, impugnando un grosso cacciavite, li avrebbe minacciati per guadagnare la fuga; ne sarebbe quindi scaturita una colluttazione al termine della quale il giovane sarebbe riuscito a divincolarsi e fuggire, per poi essere bloccato dai poliziotti.

Il 24enne è stato trovato in possesso anche di alcune dosi di marijuana e per questo segnalato alle autorità competenti, come consumatore. E' stato poi trasferito al Pagliarelli.

Gli agenti, dopo un breve inseguimento a piedi, hanno arrestato il ragazzo e accertato