Anche oggi pomeriggio, dopo i tre casi avvenuti in settimana, un altro controllore è stato aggredito sulla linea 1, che conduce dalla stazione centrale a Roccella. Come è già successo, a scagliarsi contro il verificatore dell'Amat è stato un passeggero trovato senza biglietto. Una donna in questo caso, che stava viaggiando insieme con il marito. All'altezza di via Amedeo d'Aosta il controllore le ha chiesto il ticket, ma dopo una breve discussione la donna ha reagito con sputi e schiaffi., fuggendo alla prima fermata insieme con il marito. La vittima è stata trasportata dai sanitari del 118 all'ospedale Buccheri La Ferla, sul posto si trovano i carabinieri. Saranno acquisite le immagini delle telecamere per ricostruire quanto accaduto e rintracciare la coppia. La linea 1 è rimasta sospesa per quindici minuti, poi la circolazione è tornata regolare.