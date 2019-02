ROMA - Erano 177 i migranti a bordo della nave Diciotti trattenuta nel porto di Catania nell'agosto scorso. Sul quesito postato sul blog dei Cinquestelle, in merito al quale gli iscritti potranno votare sull'autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, si parla invece di "137 migranti" che si trovavano sulla motovedetta della Guardia costiera italiana. Il numero di 177 è contenuto nei documenti consegnati alla Giunta per le immunità dalla procura di Catania a dal Tribunale di ministri ed anche nell'informativa che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha reso al Senato sulla vicenda il 12 settembre dello scorso anno.Le persone inizialmente soccorse dalla Diciotti su un barcone in difficoltà in acque Sar (ricerca e soccorso) maltesi il 16 agosto erano 190. Lo stesso giorno sono stati evacuati dalla nave della Guardia costiera 13 migranti in precarie condizioni di salute per i quali è stato autorizzato lo sbarco a Lampedusa. Quando la Diciotti è arrivata a Catania - senza aver il permesso di sbarcare - i migranti a bordo erano dunque 177. Il 22 agosto è stato autorizzato lo sbarco dei 27 minori non accompagnati. A bordo sono così rimasti in 150 fino alla tarda serata del 25 agosto quando c'è stato l'ok allo sbarco di tutti i naufraghi.(ANSA).