Non si avevano notizie di lui dal 3 novembre, quando era uscito di casa di mattina per raggiungere Migliardo a comprare pane e uova fresche.

Il corpo del pensionato è stato ritrovato oggi in un burrone nella zona di 'Gala'. A segnalare la presenza del corpo senza vita dell’uomo e della sua Fiat Punto Rossa sono stati dei ragazzi che stavano facendo una passeggiata nel sentiero. In queste ore è in corso il difficile recupero, che pone fine all'attesa dei figli che speravano di ritrovare vivo il padre al punto da interessare della scomparsa anche la nota trasmissione 'Chi l’ha visto'.

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) - Trovato a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) il corpo senza vita del 68enne Stefano Costantino.