"Ritengo che l'autorizzazione a procedere contro Salvini non vada concessa perché si tratta di una scelta collegiale del consiglio ministri". Così il sottosegretario ai rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Vincenzo Santangelo. "Non saremmo dovuti arrivare a questo - ha proseguito - Salvini avrebbe dovuto rinunciare al voto e farsi processare". "La scelta finale spetterà comunque alla base. Voteremo sì se questa sarà la volontà che emergerà dalle consultazioni online", ha concluso il Sottosegretario.

ROMA - Gli iscritti del M5S potranno votare sulla piattaforma Rousseau per il caso Diciotti lunedì 18 febbraio dalle 10 alle 19. E' quanto si legge sul blog delle Stelle. "Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato? - Sì, quindi si nega l'autorizzazione a procedere - No, quindi si concede l'autorizzazione a procedere". E' questa la formulazione del quesito scelta dal blog delle Stelle per chiedere agli iscritti di esprimersi sul caso della nave Diciotti.(ANSA).