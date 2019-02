- Bidoni rovesciati in strada, bottiglie e vetri rotti: la rivolta di un gruppo di stranieri, quasi tutti nigeriani, ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. I disordini sono avvenuti nella tarda serata di ieri in viale Costituzione a Ferrara. A scatenare la protesta è stato l'investimento verso le 20.30 di un nigeriano di 28 anni, inseguito dai carabinieri. E' stato trasportato in ospedale in condizioni di media gravità, ma è partito un passaparola errato secondo cui era morto, travolto dai carabinieri. Così 40-50 stranieri si sono riversati in strada rovesciando cassonetti e urlando. Sono intervenute le forze dell'ordine, non ci sarebbe stato contatto tra i due fronti; poi la tensione si è abbassata.

"Roba da matti. Grazie alle forze dell' ordine. Sarò presto in città per mettere un pò di cose a posto", commenta il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

