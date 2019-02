L'uomo, Mihai Vasile, rumeno di 44 anni, stava camminando su un sentiero, quando, improvvisamente, è scivolato nel burrone in via Musumaro. Sulla base di una prima ricostruzione della disgrazia da parte dei carabinieri sembrerebbe che l’uomo si sia avvicinato in un punto del terreno sotto al quale c’è un dirupo di una quarantina di metri.

L'uomo probabilmente non si è accorto che si era avvicinato troppo al ciglio della strada che costituiva un incombente pericolo. Forse un passo fuori posto e poi la caduta. Inutili i soccorsi. A recuperare il corpo sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo.

, nel Messinese, dove un pastore ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri (ma la notizia è trapelata alle prime luci dell'alba di oggi) dopo essere precipitato in un dirupo mentre stava portando le pecore al pascolo.