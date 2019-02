PALERMO - Dopo il successo dell'edizione 2018, riparte il Progetto Dado (Dieta, Allergia, Diabete, Obesità) della Fondazione Sicilia, che verrà presentato oggi alle 17.30, nella Sala dei 99 di Palazzo Branciforte a Palermo. Interverranno Raffaele Bonsignore, presidente di Fondazione Sicilia, Fabrizio Micari, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Palermo, Salvatore Amato, presidente dell'Ordine dei medici di Palermo, Stefania La Grutta, Gruppo di Ricerca di Allergologia e Pneumologia Pediatrica Ibim Cnr, Carla Giordano, Università degli Studi di Palermo - Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone, Chiara Pulizzotto, responsabile Città del gusto Palermo, Gambero Rosso Academy, Mario La Rocca, dirigente generale del Dipartimento regionale alla pianificazione strategica, Assessorato alla salute, Michele Maraventano, presidente del Comitato educativo VI circoscrizione, Carlo Picco, commissario straordinario Policlinico, Maurizio Montalbano, direttore sanitario Policlinico, Gabriele Marchese, comandante della polizia municipale del Comune di Palermo. Promosso e finanziato da Fondazione Sicilia, Dado è coordinato da Città del Gusto Palermo, Gambero Rosso Academy, in collaborazione con l'Ibim (Istituto di Medicina e di Immunologia molecolare) Cnr e con l'azienda ospedaliera Paolo Giaccone, Università degli studi di Palermo.Il progetto, aperto a genitori i cui figli siano affetti da patologie legate ad una delle tre individuate, nasce come momento di condivisione e di partecipazione a fasi della giornata importanti, come quelle trascorse a tavola e in cucina. L’obiettivo è dunque informare e formare genitori e figli attraverso incontri teorico-pratici e il supporto di esperti che forniranno tutti gli strumenti utili alla gestione delle patologie, per una migliore qualità di vita del bambino e della sua famiglia. “L'intento di questa iniziativa – afferma Raffaele Bonsignore, presidente di Fondazione Sicilia – è trasformare, attraverso l'aiuto degli esperti, le limitazioni in potenzialità. Dado si rivolge alle famiglie, ma mette in primo piano i bambini e il loro benessere”. Il progetto prevede tre moduli per patologia, che si terranno i primi tre lunedì dei mesi di febbraio, marzo e aprile, dalle 19 alle 22.