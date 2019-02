- "Ho deciso di impegnarmi in prima persona a sostegno della candidatura di Nicola Zingaretti alla segreteria nazionale del Partito Democratico".la scelta di correre al fianco del candidato alla segreteria nazionale del Pd, candidandosi all’assemblea nazionale del partito. . "Alle primarie di domenica 3 marzo - aggiunge sul social network - sarò candidato nella lista “Piazza Grande” (nel collegio “Palermo città”) all’assemblea nazionale del partito"."Voglio dare - dice il deputato regionale del Pd - il mio contributo per cambiare il PD, non solo in Italia ma anche in Sicilia. Il successo di Zingaretti servirà a voltare pagina anche nella nostra isola, in un partito che qui si è balcanizzato. Il Pd - prosegue Cracolici - è l’unico soggetto politico in grado di offrire una speranza al nostro Paese. Mi auguroche le primarie siano anche l’occasione per far sentire la voce di tanti elettori che stanno vedendo all’opera il governo Giallo-Verde, un governo che dopo i tanti proclami si è dimostrato un fallimento”.I sostenitori di Maurizio Martina puntano come capolista a Palermo sul presidente della V Circoscrizione. Sarà lui, esponente dei Partigiani Dem alleati dei renziani di Davide Faraone, a guidare la lista "Sicilia per Martina" nel capoluogo. La lista a sostegno di Roberto Giachetti, infine, a Palermo sarà guidata da, che al congresso regionale si è schierata con Faraone.