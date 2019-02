ringrazia la famiglia Mirri per lo sforzo e la disponibilità dimostrati in questi giorni, a testimonianza del grande attaccamento ai colori rosanero e alla città di Palermo”. Poche parole per riportare in alto i cuori rosanero. Due milioni e otto per pagare gli stipendi ed evitare la penalizzazione ormai quasi certa in cambio della gestione della pubblicità e del marketing per i prossimi quattro anni.

Per saperne di più del sogno di Dario Mirri e di suo padre Daniele, basta andarli a trovare. Una stanzetta spartana alla Damir, dietro il mercato Sanlorenzo che è della famiglia. Daniele è indaffarato con le ultime pratiche da sistemare, semplice burocrazia. Dario si ferma per qualche minuto.

“Innanzitutto devo chiedere scusa ai tifosi e ai palermitani. Vorrei cominciare così”.

“Perché qualcuno, in buonafede, può avere pensato che la nostra scelta sia stata determinata da ragioni preminenti di interesse. Non è vero: si è trattato di un gesto d'amore, anche se capisco che l'amore può risultare strano, perché fuori moda”.

“Non abbiamo una sola quota della società e tra un mese c'è un'altra scadenza milionaria da onorare. Stiamo investendo una somma considerevole al buio, senza certezze per il futuro. Soldi che, facciamo gli scongiuri, potrebbero essere persi. Avrei voluto comprare il Palermo, ma non posso permettermelo. Ho unito i miei sogni e le mie responsabilità che un imprenditore deve sentire per il suo territorio, per la sua gente. Sapesse quanti mi hanno ripetuto: 'siete pazzi...'”.

Una pazzia che, intanto, ha evitato la mortificazione di punti in meno. Un taglio che sarebbe stato dolorosissimo...

“Io mi sono ispirato a due figure, per questo e per altro”.

“Una è Vito Chimenti, il mio idolo. Il ragazzino che è in me non lo dimenticherà mai. In campo era un esempio”.

“Libero Grassi a cui guardiamo tutti con umiltà, sapendo con quale luminoso coraggio ha affrontato la sua missione. Grazie a Libero e al suo sacrificio abbiamo imparato che un imprenditore è uno che fa qualcosa per la sua comunità. Un insegnamento che non si dimentica”.

“Sì, è soltanto amore. Perché, mi chiede? Perché ho visto le persone cantare e abbracciarsi al 'Barbera', che porta il nome dello zio di papà. E so quanto sia importante essere felici a Palermo, più che altrove. E mai avrei voluto rivivere scene di penalizzazioni o difficoltà che ci riportassero ai tempi cupi della radiazione. Abbiamo sofferto e pianto troppo. Lancio un appello...”.

“Io sono qui anche per esercitare professione di trasparenza, da palermitano verace. Se ci sono investitori che vogliono il bene della squadra della città, vengano avanti. Le porte sono aperte. Se c'è qualche principe azzurro, mi passi l'espressione giocosa, che vuole sposare i colori rosanero, sapendo che prende un impegno d'amore, è questo il momento di dirlo”.

“No. Io vado allo stadio, da quando ero bambino, in gradinata. Ingresso 20, fila 19. Da lì non ci siamo mai spostati e non ci sposteremo. Siamo tifosi e palermitani nella profondità dell'anima. La maglia ce l'abbiamo tatuata sul cuore”.

“E di lacrime. Ho pianto di gioia per il Palermo in serie A. Ho pianto tanto pure di tristezza”.

“Sì e per la cessione di Chimenti. Non la smettevo più. Ero appunto un ragazzo. Chi ci avrebbe ridato le sue biciclette?”.

“Papà telefonò allo zio Renzo che prese a consolarmi, con la sua consueta dolcezza. Mi disse: 'Dariuzzo, i giocatori vanno e vengono. Il nostro amato Palermo resterà per sempre'”.

“Un calcio romantico, di grandi presidenti che erano persone e che regalavano gesti d'amore”.

“No e sa perché?”.

“Perché stamattina, mentre arrivavo in ufficio, sono stato fermato da tanta gente che sorrideva e questo mi ha reso felice. Abbiamo pianto troppo”.

Un poeta che non si studia a scuola diceva che esistono cose estremamente più fragili, belle e pericolose dei sogni di un bambino. I sogni di un uomo. Se un uomo sogna, non riceve le sponde protette del'infanzia. Se si sporge troppo dal davanzale della realtà, rischia di cadere. E allora restano i cocci. Bellissimi e colorati. Ma pur sempre cocci.