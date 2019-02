. Liberi consorzi e Città metropolitane vivono una drammatica situazione finanziaria che necessita un intervento dello Stato. E così oggi il presidente della Regione Nello Musumeci ha convocato i parlamentari nazionali eletti in Sicilia per cercare di attuare una strategia comune. La Regione ha incontrato anche l'Anci e le parti sociali.Parte dunque dalla Sala Alessi di Palazzo d'OrleansL'obiettivo è giungere subito all'emanazione diche ha portato al collasso le ex Province dell'Isola. Una mission alla quale deputati e senatori - di maggioranza e opposizione presenti al vertice - hanno assicurato pieno sostegno. Sarà l’assessore dell'Economia, Gaetano Armao, che con Roma è impegnato da tempo in una interlocuzione su questi temi, a farsi portavoce della richiesta che il governatore condenserà in un una nota ufficiale.Dal ministero dell'Economia, il governo Musumeci ha già ottenuto l'assicurazione di trovare una soluzione definitiva alla crisi degli Enti di area vasta entro il prossimo 30 settembre, ma il precipitare della situazione impone di accelerare i tempi affinché all'Isola possa essere riservato lo stesso trattamento delle altre regioni d'Italia dove i bilanci delle ex Province godono di un ristoro significativo da parte dello Stato. E' stata la riforma Delrio, ricorda una nota di Palazzo d'Orleans, a provocare una insostenibile disparità tra Regioni ordinarie e a statuto speciale, vessate dal cosiddetto contributo di risanamento alla finanza pubblica. All’incontro erano presenti, oltre ad Armao, anche gli assessori regionali alle Autonomie locali Bernardette Grasso e alla Salute Ruggero Razza.«Le conseguenze di quella che può essere definita una finta riforma - afferma il- sono sotto gli occhi di tutti e non lasciano ulteriori margini di tempo per trovare una soluzione: strade provinciali abbandonate al dissesto, servizi sociali essenziali negati, stipendi a rischio per i dipendenti.. Il problema si risolve a Roma ed è per questo che ho voluto coinvolgere deputati e senatori siciliani affinché ognuno faccia la propria parte. E' stato un bel momento di solidarietà istituzionale che, sono certo, troverà un suo riscontro nei fatti. Da Roma abbiamo ottenuto già alcuni impegni ma adesso bisogna accelerare. L'avevano spacciata per una grande riforma e, invece, hanno massacrato enti che per 160 anni avevano fatto, e anche bene, il proprio lavoro». Il presidente ha annunciato anche l’elaborazione di un dossier che ricostruirà «decenni di omissioni e di avalli a scelte scellerate».La Regione già ai primi di marzo, subito dopo la pubblicazione del bilancio, è intanto pronta a versare nelle casse delle ex Province - come ha assicurato- 112 milioni di euro stanziati con l'ultima manovra. «Mentre i 540 milioni che lo Stato si è già impegnato a destinare nei prossimi sei anni a Liberi consorzi e Città metropolitane - ha spiegato - potranno servire ad assorbire il carico dei mutui contratti e a liberare risorse per altri 23 milioni di euro»."L'incontro di oggi ci predispone verso un obiettivo comune da perseguire con celerità – dice la deputata di Forza Italia,-. Giusto per chiarire l'iter procedurale: io avevo presentato un emendamento al dl semplificazione, bocciato dal Governo e successivamente accolto con piccole modifiche come ordine del giorno. Il Governo nazionale si è dunque impegnato a risolvere il problema delle ex province. Il positivo intento che raccolgo in questa sede - conclude Siracusano - onde evitare contraddizioni che spesso si verificano a Roma, deve essere di buon auspicio per accogliere la proposta di legge presentata da Forza Italia, composta da un solo articolo, che cancella il prelievo forzoso e avviare la procedura d'urgenza. Solo così le ex province possono tornare a erogare quantomeno i servizi essenziali e scongiurare il dissesto finanziario".La deputazione delha ribadito il suo impegno sul tema. “Come abbiamo rappresentato oggi alla riunione col Presidente Musumeci come delegazione parlamentare siciliana del MoVimento 5 Stelle, lavoriamo sin dall'insediamento per risollevare le sorti dei Liberi Consorzi e delle Città Metropolitane in Sicilia. Abbiamo subito avviato l'interlocuzione col Governo al fine di porre l'attenzione sul tema, trovando costante sponda. Abbiamo promosso e supportato l'intesa raggiunta lo scorso dicembre, con la previsione di un cronoprogramma di intervento concreto e realistico, impegnandoci ad un monitoraggio costante dello stesso. Tra i punti dell'intesa vi è l'impegno a trovare entro il 30 settembre 2019 adeguate soluzioni per il sostegno ai liberi consorzi e città metropolitane della Regione Siciliana, al fine di garantire parità di trattamento rispetto alle Province e Città Metropolitane del restante territorio nazionale e di favorire l'equilibrio dei bilanci”.La pressa di posizione del Movimento 5 Stelle, che è in maggioranza a Roma, viene annotata con soddisfazione da, parlamentare di Leu, che però chiede che si passi ai fatti: “Quello di oggi è stato un incontro importante, si è inaugurato un nuovo metodo istituzionale per affrontare le emergenze che la Sicilia deve affrontare nel rapporto con il governo nazionale. L’importante impegno assunto da tutta la deputazione nazionale, compresi i rappresentanti del M5S, per trovare una soluzione alla condizione di dissesto delle Provincie siciliane però non è sufficiente. Risolto il problema finanziario bisogna definire al più presto le competenze e la programmazione per gli investimenti degli enti intermedi per evitare che questo intervento ne prolunghi soltanto l’agonia”.I 5 Stelle si dicono pronti a fare la loro parte, esprimendo apprezzamento per l'iniziativa di Musumeci: “Come maggioranza parlamentare a supporto del Governo siamo pronti a fare la nostra parte, a rispettare ogni punto previsto dall'intesa e ad accelerare addirittura col cronoprogramma – si legge nella nota della deputazione pentastellata -. Abbiamo rilevato la medesima disponibilità da parte della Regione. É nostra volontà inserire nel primo provvedimento utile le norme derogatorie necessarie (bilancio di previsione annuale, utilizzo avanzo residuo, etc.). Abbiamo rilanciato con forza il tavolo decisorio già istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Apprezziamo la volontà espressa dal Presidente Musumeci di evitare in futuro strumentalizzazioni politiche di qualsiasi tipo al fine di favorire la risoluzione concreta del problema nell'esclusivo interesse dei cittadini”.Apprezzamento per l'iniziativa di Musumeci è espresso anche dache “sosterrà con vigore tutte le iniziative finalizzate a risolvere definitivamente l’annoso problema delle ex Province”. A dichiararlo èdeputato nazionale, presente alla riunione odierna insieme alla collega Ella Bucalo. Varchi ha ringraziato il presidente “per il metodo scelto nell’affrontare la situazione, invitando e coinvolgendo tutti i parlamentari nazionali eletti nell’isola”. Anchecon il suo presidente Leoluca Orlando ha espresso apprezzamento per l'incontro di oggi. La situazione finanziaria delle ex Province siciliane è drammatica. Siracusa è in dissesto, a Messina il sindaco metropolitano cateno de Luca ha adottato provvedimenti drastici mettendo i dipendenti in ferie.