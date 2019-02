IN AGGIORNAMENTO

. In direzione della città etnea, poco prima della galleria di Tremonzelli, si è verificato un violento impatto tra un'auto ed un tir che trasportava generi alimentari: in seguito allo scontro il mezzo pesante ha sfondato le barriere di protezione ed è volato giù dal viadotto, prendendo poi fuoco. Chi in quel momento percorreva il tratto autostradale avrebbe sentito due esplosioni, poi si è alzata un'alta colonna di fumo nera che ha invaso le carreggiate., i vigili del fuoco di Petralia, Palermo e Termini Imerese e il nucleo Saf, l'Anas, le ambulanze e l'elisoccorso del 118. Un uomo ha perso la vita, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco: si tratterebbe dell'automobilista, alla guida di una Volkswagen Tiguan scura, letteralmente distrutta dall'impatto. L'autostrada tra Scillato e Tremonzelli è stata chiusa al traffico per permettere l'arrivo dei soccorsi e i rilievi attualmente in corso.