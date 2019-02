PALERMO - Salgono a sei i licenziati per assenteismo all'assessorato regionale alla Sanità in piazza Ottavio Ziino a Palermo. Una lettera di di licenziamento è stata infatti notificata a un altro impiegato coinvolto nell'inchiesta della Guardia di Finanza. Anche questo provvedimento, come i cinque disposti in precedenza, è stato emesso dalla commissione disciplinare e firmato da Rosalia Pipia, dirigente del dipartimento funzione pubblica. Nell'ambito dell'inchiesta sui cosiddetti "furbetti del cartellino" erano stati arrestati 11 e altri 31 denunciati. La commissione sta valutando le altre posizioni che tuttavia sarebbero meno gravi. (ANSA).