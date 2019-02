SIRACUSA - La Procura ha chiesto l'archiviazione per i due agenti della Polizia municipale di Siracusa intervenuti il 21 aprile del 2017 per effettuare i rilievi dell'incidente nel quale fu coinvolto Renzo Formosa, 16 anni, che il giorno dopo morì in ospedale. A settembre prenderà il via il processo che vede indagato Santo Salerno, il 22enne che si trovava alla guida dell'auto che si scontrò con lo scooter guidato da Formosa: è accusato di omicidio stradale con la sola aggravante della velocità.

Il pm Tommaso Pagano ha richiesto l'archiviazione per i due agenti accusati di abuso d'ufficio in concorso per non aver operato in maniera corretta. La famiglia di Formosa aveva denunciato il mancato ricorso ad esami tossicologici ed il mancato ritiro della patente a Salerno. In merito ai controlli per valutare lo stato di alterazione psico-fisica a seguito di uso di stupefacenti o alcool Pagano sottolinea che si tratta di una decisione "da parte della polizia intervenuta che costituisce una facoltà e non un obbligo". L'avvocato della famiglia Formosa, Gianluca Caruso, presenterà opposizione alla richiesta di archiviazione. Il gip deciderà nei prossimi giorni. (ANSA).