Sedicimila euro di sanzioni durante i controlli della polizia che ha dato vita all'ennesimo "Cit" nella zona della stazione centrale. Al setaccio le attività commerciali, soprattutto bar e pub in cui sono state riscontrate gravi irregolarità. In azione, insieme agli agenti del commissariato Oreto-Stazione, il

personale dell’Asp.

In via Paolo Balsamo, i titolari di ben due esercizi, pur esibendo regolare documentazione dell’inizio attività, non erano in possesso dell'autorizzazione per l'uso del suolo pubblico. In strada avevano collocato sedie e tavoli, ma senza averne diritto. Inoltre, durante l'

ispezione dei locali cucina, è stata contestata la sanzione amministrativa di 2000 euro per carenze strutturali e per irregolarità relative ai sistemi di autocontrollo Haccp, con prescrizione di adempiere entro 15 giorni.

Praticamente identica la situazione di una panineria in corso dei Mille: il titolare aveva occupato abusivamente una porzione di suolo pubblico. Anche in questo caso, sono state registrate carenze strutturali con una sanzione di 2000 euro.

Stessa situazione in una "drinkeria", in cui il proprietario è stato multato per 2000 euro. Ma non finisce qui, perché s

empre in Corso dei Mille altre due paninerie sono state sanzionate, in un caso per occupazione abusiva di suolo pubblico per un importo di circa 200 euro, mentre nel secondo per assenza di Scia comunale e Scia sanitaria, per un importo di 8 mila euro, oltre al sequestro del locale.