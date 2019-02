. Tra coloro che hanno preso di mira, cinque anziani sono finiti in trappola. Abitano tutti nella zona della via Libertà: tra i palazzi antichi della zona residenziale i truffatori hanno messo a segno un colpo dietro l'altro, riuscendo a fuggire ogni volta con bottini di almeno trecento euro.Quando era già troppo tardi sono state avvisate le forze dell'ordine che adesso sono a caccia di due uomini sui quarant'anni che ormai da settimane entrano in azione anche in pieno centro città. Da via XX settembre a via Catania, fino alle vie Ragusa, Siracusa, Catania e XII gennaio. "Quando hanno bussato alla mia porta - racconta a LiveSicilia una donna che abita nel quartiere - avevano già truffato un'anziana che abita nel mio palazzo. Purtroppo non tutti sanno che nessuno chiede soldi in contanti per le compagnie elettriche. Mi hanno detto di essere dell'Enel e di dover riscuotere del denaro per il cambio del contatore"."Per fortuna mi sono subito resa conto di avere di fronte due truffatori - prosegue - perché da tempo leggo sui giornali dei vari casi in aumento a Palermo. Quando sono andati via ho chiamato il servizio clienti che mi ha confermato di non riscuotere mai somme di denaro a domicilio e che probabilmente si trattava di truffatori"."Mio nonno è stato letteralmente raggirato in via Simone Corleo, dove abita - racconta Silvio Mancuso -. I due truffatori gli hanno detto che se non avesse saldato un fantomatico conto in sospeso gli avrebbero staccato la luce. Lui ha temuto ciò accadesse davvero e ha consegnato 240 euro. Chi si approfitta degli anziani, di poveri pensionati che a stento riescono ad arrivare a fine mese, è gente senza alcuna moralità. Nella zona siamo molto preoccupati, cerchiamo di informare più persone possibili, ma non è sufficiente. Bisogna arginare questo fenomeno, non dobbiamo avere paura noi di aprire la porta, ma loro. Speriamo tutti che presto siano individuati".- Aprite la porta di casa a sconosciuti anche se vestono un'uniforme o dichiarano di essere dipendenti di aziende di pubblica utilità.- Ricordatevi che prima di fare dei controlli nelle case, gli enti affiggono avvisi nel palazzo.- Verificate sempre con una telefonata da quale servizio sono stati mandati gli operai che bussano alla vostra porta e per quali motivi.- Se non ricevete rassicurazioni, non aprite per nessun motivo.- Ricordate che nessun ente manda personale a casa per il pagamento delle bollette, per rimborsi o per sostituire banconote false date erroneamente.- Per qualunque problema e per chiarivi qualsiasi dubbio non esitate a chiamare le forze dell'ordine.E' un modo immediato di accertare la loro appartenenza reale alla società. Bisogna osservare nel dettaglio la documentazione in loro possesso, dove i dati dell'azienda devono essere ben dettagliati e affiancati dal logo originale. Per evitare ogni dubbio, il cliente può chiamare il numero verde 800.900.860 e verificare che l'agente lavori davvero per noi. E' l'unico modo per avere risposte certe e velocemente. Ribadiamo che i nostri dipendenti non riscuotono denaro a domicilio".