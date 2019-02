Il 19 febbraio 2019 il CoNiSMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) presenterà i principali risultati ottenuti nella prima fase del progetto Europeo INTERREG MED BlueIslands, il cui obiettivo principale è quello di identificare e mitigare gli effetti delle variazioni stagionali dei flussi turistici sulla produzione di rifiuti nelle isole Mediterranee. Il progetto che vede il contributo di 14 partner provenienti da 8 diversi paesi Europei sarà presentato dalla professoressa Salvatrice Vizzini, docente di Ecologia dell’Università degli Studi di Palermo e Responsabile CoNISMa del progetto e dalle dottoresse Cristina Andolina e Geraldina Signa che discuteranno i risultati relativi alla valutazione della qualità delle acque costiere ed al monitoraggio delle macro- e microplastiche nelle spiagge delle principali isole Mediterranee in funzione dei flussi turistici. Seguirà un intervento del professor Silvano Riggio, docente di Ecologia, sul ruolo delle piccole isole quali laboratori naturalistici tra cambiamento e conservazione. L’incontro si svolgerà presso la Scuola delle Scienze di Base e Applicate dell’Università degli Studi di Palermo (Aula C1, via Archirafi 20) e avrà inizio alle ore 10.