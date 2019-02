PALERMO - Avvenimenti previsti per lunedì, 18 febbraio, in Sicilia:1) PALERMO - Dip. Fisica e Chimica, via Archirafi 36, ore 09:00 Workshop "1937, Palermo: La scoperta del Tecneto" per celebrare la scoperta di Emilio Segrè e Carlo Perrier avvenuta all'Università di Palermo.2) MINEO (CT) - Cara, ore 09:00 Trasferimento di 50 migranti ospiti della struttura in Centri di accoglienza straordinaria (Cas) di Caltanissetta ed Enna.3) CALTANISSETTA - Tribunale, ore 10:00 Il vice presidente del Csm David Ermini sarà in visita agli uffici giudiziari.4) PALERMO - Steri, piazza Marina 61, ore 10:30 Incontro esterno della commissione Sedec. Presenti Nello Musumeci e Gaetano Armao.5) PALERMO - Palazzo D'Orleans, ore 11:00 Il Csa incontra il governatore Nello Musumeci, la deputazione nazionale e le organizzazioni sindacali per discutere della situazione delle ex Province siciliane.6) PALERMO - Stazione centrale, binario 3, ore 11:00 Prima tappa del viaggio del Treno verde di Legambiente e Ferrovie dello Stato per promuovere una mobilità a zero emissioni.7) PALERMO - Palazzo d'Orleans, ore 16:00 Il presidente della Regione Nello Musumeci incontra, alla presenza dell'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, del sindaco di Siracusa Francesco Italia e dei vertici delle Asp, i primi cittadini dei Comuni dell'hinterland che hanno manifestato dissenso sulla localizzazione del nuovo ospedale nel quartiere Pizzuta.8) PALERMO - Istituto Gramsci, Cantieri alla Zisa, ore 16:30 Lezioni su Marx, ciclo d'incontri (2018-2019) nel bicentenario della nascita: Sebastiano Maffettone presenta il suo ultimo saggio: "Karl Marx nel XXI secolo" (Luiss University press).9) PALERMO - Politeama Garibaldi, ore 17:15 Esibizione del "Trio Tchaikovsky" per l'Associazione siciliana amici della musica.10) PALERMO - Cinema Rouge et Noir, ore 19:00 Prima proiezione del film-documentario "Scuola in mezzo al mare", girato a Stromboli, scritto e diretto da Gaia Russo Frattasi, alla presenza di alcuni protagonisti del film e in collaborazione con le associazioni Marevivo Onlus e siculamente.(ANSA).