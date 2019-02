PALERMO - Il finissage della mostra "10" di Giuseppe Patané, tra i protagonisti degli eventi di "Palermo Capitale della Cultura" 2018, è in programma domenica 24 febbraio alle 18:30 a palazzo Ajutamicristo in via Garibaldi 41 a Palermo, in un percorso tra culto, bellezza, passionalità e cuore.Una personale di forte impatto emotivo, che ha portato in scena le tele, ben 46, della "Tauromachia", già acclamata nel 2017 alla biennale di Venezia, che anche nel capoluogo siciliano, ha riscosso un grande successo di pubblico attratto e rapito dai tori dell'artista, in modo spontaneo e naturale, riuscendo a cogliere quella ricerca del particolare e del dettaglio.L'evento rientra tra le iniziative culturali patrocinate dalla Regione Siciliana, il Comune di Palermo e Palermo Capitale della cultura 2018.Il finissage, organizzato dalla "Moda Mode E Modi", sara dunque un momento non solo di alto spessore culturale e artistico, ma anche sociale attraverso la presenza dell'associazione "Corrimano", impegnata nell'organizzazione di eventi culturali legati a cinema, arte e letteratura, fondendo insieme gusto, arte e danza.E proprio la danza sarà il trait d'union del finissage, con uno spettacolo di flamenco a cura della "Coral arte Flamenco", che si lega naturalmente alla personale dell'artista, in quanto la potenza del flamenco e cosi forte da ricordare quella del toro e le movenze eleganti del "Toreador" somigliano a quelle del "Bailadores", cosi come la classica acclamazione "ole" richiama quella del jaleo.Il tutto sara arricchito da una degustazione di vini di "Tasca d'Almerita", a cui seguirà la presentazione del catalogo che raccoglie le tele della Tauromachia con la "lectio magistralis" a cura dello storico e critico dell'arte Maria Antonietta Spadaro. A prendere parte al finissage anche Antonio Presti, presidente della Fondazione Fiumara d'Arte, che ha deciso di dedicare tutto se stesso, per far trionfare l'arte in tutte le sue forme.La mostra sara fruibile al pubblico fino al prossimo 28 febbraio dalle ore 09:00 alle ore 13:00. Il martedì e il venerdì sara aperta anche l'intera giornata con orario continuato dalle ore 09:00 alle 18:00.