piazzetta Appalto II. Attraverso una porta di legno i poliziotti hanno trovato

banchi frigo, sedie, tavoli e strutture in acciaio per cucine di tipo industriale: è stato accertato che corrispondevano proprio a quelli rubati al bar e a confermarlo, è stato anche l'amministratore giudiziario che il giorno del furto aveva lanciato l'allarme.

All’interno dell’area c'era anche una lastra in marmo con alcune iscrizioni in latino, ma sulla sua provenienza sono ancora in corso accertamenti. La polizia ha inoltre

identificato un 37enne palermitano che avrebbe utilizzato l'area in cui è stata rinvenuta l'attrezzatura: per lui è scattata la denuncia per ricettazione. La refurtiva è stata così riconsegnata all'amministratore del locale, mentre la Rap ha ripulito l'area.

I ladri avevano fatto irruzione nei locali del Bar San Domenico, nell'omonima piazza del centro storico di Palermo, segando le grate sul retro, in un vicolo della zona della Vucciria.Gli agenti del commissariato Politeama hanno individuato un'area abbandonata durante le attività di controllo, vicino alla