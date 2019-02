Con una percentuale del 59,05%, gli attivisti del Movimento 5 stelle hanno scelto di "salvare" il vice premier leghista per il "caso Diciotti".Ma se la scelta dell'elettorato grillino sembra far tirare un sospiro di sollievo alla maggioranza di governo,spaccato al suo interno fra mille distinguo. "Abbiamo ceduto il passo alla Lega su tutto " ha commentato la senatricevoce critica dei pentastellati, vicina al presidente della Camera. Di "fatto grave" ha parlato l'ex candidato sindaco di Palermo per il Movimento e consigliere comunale: "È necessario aprire un confronto schietto dentro il movimento perché la conduzione del capo politico e dei vertici ha portato ad una mutazione genetica che non è più accettabile. Per questo, in direzione ostinata e contraria, continuerò a lottare dentro il Movimento 5 stelle".Aspre critiche alle vicende delle ultime ore anche da parte di, direttore de "Il Fatto Quotidiano", da sempre vicino alle sensibilità grilline: "Quella data ieri dalla maggioranza degli iscritti 5Stelle non è solo sbagliatissima: è suicida. Il Movimento ha dannato sé stesso, siete stati infettati da Berlusconi".C'è però chi pensa già alle contromisure da adottare nei confronti di chi non vuole sentire ragioni ed è pronto a mettere in discussione la scelta degli attivisti. Per il ministro ai Rapporti con il Parlamento,"occorre rispettare le scelte della base e arrivare a sanzionare i parlamentari che non si atterranno a quanto emerso". Ancora più dura è stata ieri sera, vice presidente del Senato, che - durante la riunione congiunta dei gruppi grillini - avrebbe caldeggiato l'idea dell'espulsione di chi ha votato contro: "".