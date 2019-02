Un adolescente su tre a 16-17 anni ha già avuto un rapporto sessuale completo (35% maschi e 28% femmine). Ma su sesso e fertilità in oltre 8 casi su 10 si informano online. Emerge da uno studio promosso dal Ministero della Salute e coordinato dall'Iss sulla salute sessuale e riproduttiva in Italia. I ragazzi credono di saperne più di quanto in realtà non sappiano, e la scuola è la 'grande assente'. Nella maggior parte (89% i maschi e 84% le femmine) cercano informazioni sul web. Il ministro Grillo: c'è un gap informativo, servono informazioni online certificate e l'insegnamento di queste materie a scuola. (ansa)