due uomini che si trovavano a bordo dell'auto che ha travolto due ragazzi, si sono presentati alla polizia.

- Un dolore terribile. "La giornata è stata funestata da questa tragedia notizia che ha scosso tutti. Rivolgiamo una preghiera per Manuel e Gabriele, alle famiglie va la nostra consolazione, il nostro affetto e la nostra vicinanza". Lo ha detto il vescovo di Noto, monsignor Antonio Staglianò, che ha ricordato i due ragazzi morti in un incidente stradale all'alba. Un cordoglio che ha sconvolto la comunità, come si legge dai numerosi messaggi che sono apparsi anche sui social in memoria dei due ragazzi che erano voluti bene e conosciuti da tanti.sono morti intorno alle 3 in un incidente stradale in via Montessori, a Noto, in provincia di Siracusa. Secondo la ricostruzione degli agenti del commissariato i due erano su uno scooter e per cause da accertare, si sono scontrati con un'automobile. I ragazzi entrambi di Noto sono deceduti per le lesioni riportate. I