- Due ragazzi Manuel Petralito e Gabriele Marescalco, di 16 e 17 anni, sono morti intorno alle 3 in un incidente stradale in via Montessori, a Noto, in provincia di Siracusa. Secondo la ricostruzione degli agenti del commissariato i due erano su uno scooter e per cause da accertare, si sono scontrati con un'automobile. I ragazzi entrambi di Noto sono deceduti per le lesioni riportate.i i due uomini che si trovavano a bordo dell'auto che ieri notte poco dopo l'una ha travolto due ragazzi di 16 e 17 anni che a bordo di uno scooter stavano rientrando a casa dopo una serata trascorsa con amici. I due erano fuggiti dopo l'incidente ma la polizia ha rintracciato la Volkswagen Golf su cui si trovavano due fratelli di 33 e 30 anni. Il guidatore è accusato di omicidio stradale ed omissione di soccorso ed il fratello di omissione di soccorso."La giornata è stata funestata da questa tragedia notizia che ha scosso tutti. Rivolgiamo una preghiera per Manuel e Gabriele, alle famiglie va la nostra consolazione, il nostro affetto e la nostra vicinanza". Lo ha detto il vescovo di Noto, monsignor Antonio Staglianò.(ANSA).