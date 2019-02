Fare i processi nelle aule dei tribunali e non sul web o nelle redazioni, dice l'ex premier Renzi all' indomani dell'arresto dei suoi genitori - ai domiciliari - nell'inchiesta per bancarotta fraudolenta e false fatture. L'ex leader dem non grida ai complotti, e assicura che chi vuole un suo fallo di reazione non lo avrà. 'Chi ha letto le carte e ha un minimo di conoscenza giuridica sa che privare persone della libertà personale per una cosa come questa è abnorme', aggiunge. Poi definisce l'arresto 'capolavoro mediatico' che ha 'oscurato' anche il voto on line sul caso Diciotti. Nell'inchiesta della procura di Firenze sono 15 le persone indagate. (ansa)