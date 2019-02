“Questa collaborazione – dichiara il Sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia – apre nuovi percorsi letterari e culturali verso una proiezione di lungo termine. Una sinergia interessante che rappresenta un passo importante nella programmazione di eventi culturali di più ampio respiro e che ben si inserisce nell’azione di valorizzazione messa in campo dall’amministrazione per Pozzuoli”.

Gli ospiti agli incontri saranno Franco Andaloro, Sara Bilotti, Massimiliano Buzzanca, Giuseppe Giacino, El Grinta, Massimo Onofri, Carlo Ruta, Sebastiano Tusa, Lucia Vincenti, Angelo Petrella. Interverranno il Sindaco di Pozzuoli e gli Assessorati della Cultura e dell’Istruzione.

Si comincia venerdì 1° marzo alle 18 con la presentazione del saggio storico “Teoderico” di Carlo Ruta; il 22 marzo, per la letteratura noir sarà la volta di Sara Bilotti con il suo “I giorni dell’ombra” e di Angelo Petrella con “Frugale è la notte”; si prosegue venerdì 29 marzo con “Giuseppe, per non morire di diversità” di El Grinta; il 7 aprile sarà protagonista Franco Andaloro con il suo “Vi piace il mare? Il Mediterraneo (e non solo) spiegato ai bambini”; l’8 aprile sarà all’insegna di storia e archeologia con la presentazione di “Euploia” di Sebastiano Tusa; il 26 aprile sarà protagonista il grande schermo ma anche la realtà di ogni giorno, con il libro “Che cinema è la vita” di Massimiliano Buzzanca; il 3 maggio sarà dedicato alla critica letteraria con “Fughe e rincorse” di Massimo Onofri. La rassegna si concluderà l’11 maggio con Lucia Vincenti e Giuseppe Giacino che presenteranno “L’isola e i rosacroce”.

I relatori che interverranno agli eventi in programma sono Rossella Diaco giornalista RAI, Rosa Venuti presidente IRASE Nazionale, Pippo Cappellano giornalista, Peppe Iodice attore, Marina Cappabianca documentarista, Alessandra De Caro dirigente della Soprintendenza del Mare, Maria Teresa Moccia di Fraia assessore alla cultura, Anna Paparone della assoc. PeP Academy, Davide D’Urso scrittore, Anna Maria Attore assessore alla istruzione, Raffaella De Rosa giornalista, Michele Stefanile archeologo Uni Orientale di Napoli, Cristina Canoro guida parco sommerso di Baia, Anna Russolillo, architetto fondatrice del Villaggio Letterario.

Le presentazioni saranno accompagnate da degustazioni tematiche di vini dei Campi Flegrei e visite guidate alla città archeologica posta nell’ipogeo dell’area seicentesca del Rione Terra di Pozzuoli, denominata la seconda Pompei. Un percorso nella città romana, che farà vivere ai visitatori un’esperienza di grande emozione.

Oltre ad Anna Russolillo, event manager dell’evento, “Libro fest” è organizzato in collaborazione con Agenzia We Go Travel, il ristorante il Capitano 1890 di Pozzuoli, PeP Accademy, Canale 21, Turismo e servizi, Centro sub Campi Flegrei, Villa Elvira Tenuta San Vito Pozzuoli, Il Castello di Arco Felice Eventi, l’Hotel La Tripergola.

