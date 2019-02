Un azzeccatissimo omaggio che ha commosso i telespettatori. Ieri sera, il Commissario Montalbano ha voluto salutare il dottor Pasquano. O meglio il suo interprete, il bravissimo Marcello Perracchio che da quasi 20 anni interpretava i panni del medico legale di Vigata e che è venuto a mancare nel 2017. L’omaggio, nella serie tv, è stato realizzato portando in scena la morte dello stesso dottor Pasquano (che nei libri di Camilleri non accade). Per l'occasione al commissariato di Vigata, Montalbano e i suoi hanno mangiato un cannolo in ricorso del burbero medico legale, uno dei personaggi più amati della serie. E nella scena è voluto apparire in un cameo anche il regista Alberto Sironi. Tantissimi sui social i commenti dei telespettatori che hanno apprezzato molto la trovata. La puntata della fiction con Luca Zingaretti è stata vista da oltre dieci milioni di telespettatori, con il 43% di share. (sa. t.)