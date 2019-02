In particolare, con un'articolata motivazione, il tribunale ha riconosciuto che la natura privatistica dell'Opcer, ribadita in tutte le decisioni dell'autorità giudiziaria, e la cessazione dei servizi, non più sostenibili stante l'acclarata e incontestabile crisi finanziaria dell'Ente, giustificano pienamente i provvedimenti adottati da questo CdA secondo canoni di sana e oculata gestione e in una logica di risanamento non più rinviabile"."Per questi motivi, vengono dichiarati risolti i rapporti di lavoro ed è esclusa ogni possibilità di reintegrazione di alcuno dei ricorrenti per la sopravvenuta impossibilità di mantenere le prestazioni nell'organico dell'opera pia - aggiunge il Cda dell'ente - Considerata la situazione dei lavoratori, privi di reddito e di valide prospettive occupazionali, viste le condizioni soggettive e oggettive, discendenti dalle decisioni dei giudici di Palermo, l'opera pia Cardinale Ruffini, che aveva offerto già questo suo impegno a tempo debito, corrisponderà, a ciascuno dei ricorrenti, una somma parametrata secondo i criteri enunciati nelle pronunzie giudiziali, sperando vivamente che ciò aiuti a migliorare la condizione degli stessi lavoratori e delle loro famiglie". (ANSA).