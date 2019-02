PALERMO - Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando ha avuto diversi contatti con i vertici della Figc e della Lega calcio in merito alla situazione della società Palermo Calcio. Commentando l'iniziativa della famiglia Mirri, che ha permesso di scongiurare la penalizzazione della squadra in campionato, Orlando ha affermato che "si tratta di un intervento in sintonia con l'impegno della città e dei tifosi, perché Palermo continui ad avere una squadra di alto livello e perché i risultati sportivi non siano inficiati dalle vicende societarie. Di fronte a questo impegno corale e all'iniziativa di questi imprenditori-tifosi, resta indispensabile proseguire il percorso di chiarezza e trasparenza sulla situazione della società, elemento essenziale perché possano manifestarsi nuovi e credibili investitori".