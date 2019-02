PALERMO - Un operaio di 56 anni, Nicolò Ales, di San Giuseppe Jato, è rimasto gravemente ferito nel corso di lavori edili in una scuola di via dell'Arsenale, a Palermo. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia, a Palermo, in codice rosso, ha una profonda ferita alla testa. La prognosi è riserva. Sono in corso indagini della polizia.