Dopo il terribile incidente che è costato la vita al giovane magistrato palermitano, Giovanni Romano, un'auto è andata a fuoco stamattina sull'A19, nei pressi di Scillato. L'incendio si è verificato sulla carreggiata in direzione Catania, la stessa in cui è avvenuto il tragici schianto con il tir poi volato dal viadotto. Le fiamme hanno gravemente danneggiato una Renault su cui viaggiavano due persone. Sia il conducente che il passeggero, quando hanno notato il fumo uscire dal mezzo sono scesi e si sono messi al sicuro, lanciando subito dopo l'allarme. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e gli uomini dell'Anas, l'area è stata parzialmente chiusa per effettuare i rilievi e accertare cosa abbia provocato l'incendio. Non si sono registrati feriti.