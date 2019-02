indipendentemente dalla circostanza che i compiti affidati potessero essere svolti da altri organi o uffici, purché il soggetto incaricato fosse chiamato a collaborare in materie di competenza del sindaco e fosse in possesso delle relative competenze professionali”.

ha confermato che l'ex sindaco di Priolo Antonello Rizza deve sborsare poco meno di 15 mila euro.che ha provocato assegnando ad un avvocato una consulenza dai contenuti troppo generici. Già in primo grado erano cadute molte ipotesi che avevano fatto lievitare il presunto danno erariale a 197 mila euro. Da qualche mese Rizza ha il divieto di dimora perché coinvolto in un'inchiesta penale sulla gestione di alcuni appalti.che il sindaco poteva “nominare esperti estranei all'amministrazione per l'attuazione del proprio programma di governo,, presieduto da Giovanni Coppola, secondo cui, “la genericità con la quale è stato definito l'oggetto dell'incarico non consente di ricondurre i compiti assegnati al consulente nell’ambito delle funzioni di indirizzo politico e programmatico riservate per legge alla competenza istituzionale del sindaco”.