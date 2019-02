Il clima, insomma, non è dei più sereni nel movimento palermitano che ha affrontato il 'day after' della consultazione online sul ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Per fortuna i palermitani conoscono e bene la mia persona per tutto quello che ho fatto e continuerò a fare nell'interesse della città e per la città, come uno dei principali esponenti di opposizione, leale ed intransigente". Forello, sostenuto dalla collega a Sala delle Lapidi Giulia Argiroffi, risponde punto su punto: "Lei con questo post ha infangato la dignità e la libertà di tantissimi attivisti ed elettori del 5 stelle ai quali mi sono limitato di dare voce. Sembra che né lei né molti altri siate abituati al confronto, alla critica e a gestire il dissenso interno ed esterno".

C'è spazio anche per una replica a distanza a Cancelleri, che oggi ha sentito l'esigenza di scendere in campo con una lunga diretta Facebook per parlare di "un movimento che non è mai stato unito come adesso" e per criticare "qualche 'talebano'" che oggi ha sentito l'esigenza di scendere in campo con una lunga diretta Facebook per parlare diche "si rifà ai principi" di un tempo dimenticando che "la maggioranza decide". Parole che Forello decide di non lasciare cadere nel dimenticatoio e così arriva la replica anche per il vicepresidente dell'Ars e uomo forte del movimento in Sicilia: "La vostra risposta é stata quella di definirci, in modo offensivo, 'talebani' - le parole di Forello rivolte comunque a Trizzino -. Rispetto il risultato del voto, non ho offeso nessuno (come invece sta facendo lei), ma io e migliaia di altre persone siamo e rimaniamo liberi di criticare le modalità con le quali si é arrivato al voto e di esprimere la propria opinione sui risultati", sottolinea il coofondatore di Addiopizzo a Palermo. "Questo é il sale della democrazia - conclude - che lei vorrebbe mettere a tacere con una forma, inaccettabile, di dittatura della maggioranza".

sono libero di esprimere la mia opinione". Protagonisti dell'ultimo duello 'social' interno al Movimento cinque stelle sono il deputato palermitanoe l'ex candidato sindaco, oggi consigliere a Sala delle Lapidi,, con quest'ultimo che nella sua replica non lesina una frecciatina anche al leader siciliano, medico eletto il 4 marzo alla Camera, che non ha mandato giù il post listato a lutto pubblicato da Forello con la scritta 'This is the end' davanti ai risultati di Rousseau sul caso Salvini-Diciotti. Un post accompagnato da frasi pesantissime indirizzate anche al capo politico del movimento, Luigi Di Maio (). Il deputato non le manda a dire e nel calderone delle accuse mette anche i giornali, colpevoli di "rilanciare" e volere "santificare il nuovo Saviano anti-cinquestelle di turno". Tra i due vecchie ruggini che risalgono allo scontro Forello-Randazzo per la successione alla giuida del gruppo consiliare di Palermo in autunno: allora, e oggi il duello sul filo Roma-Palermo si ripete."Democrazia significa accettare i risultati della maggioranza, anche quando non ci piacciono. Dal Movimento dovrebbe imparare questa lezione Ugo Forello, perché da mesi, proprio questa democrazia gli consente di continuare a fare il fenomeno sui giornali, sempre con una polemica nuova, sempre sopra le righe". Le stoccate all'indirizzo dell'ex capogruppo M5s a Sala delle Lapidi non sono finite qui: "Da un consigliere comunale ti aspetti che lavori per il territorio e si occupi di fare opposizione vera a un sindaco che ha ridotto Palermo in macerie, al posto di fare la guerra al M5s e ai propri compagni di viaggio". E ancora: "In molti a palermo non sanno che faccia abbia perchè non lo hanno mai visto". Frasi che fanno da preludio all'invito a uscire dal movimento: "Rifletta sulla sua appartenenza al M5S per rispetto di chi lo ha votato, ormai sembra più vicino ad altri orientamenti politici".con un commento al post di Trizzino: "Quello che ha scritto é ingiurioso ma, soprattutto, non corrispondente al vero.