I malviventi hanno utilizzato un'auto come ariete, sfondando le vetrine nella notte., che si trova al civico 112: sul posto è intervenuta la polizia che ha trovato la vetrata in frantumi e accertato il furto di alcuni abiti. Chi è entrato in azione ha fatto perdere le proprie tracce, ma al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona, tra le più commerciali della città, dalle quali potrebbero emergere importanti dettagli per individuare i malviventi.. La banda "spacca-vetrine" è già entrata in azione, armata di mazze e spranghe, in via Roma, piazza San Domenico e via Alessandro Paternostro, prendendo di mira lo store "Rinascente", il vicino negozio di abbigliamento "Navigare" e l'ottica "Amici a prima vista".Le telecamere hanno ogni volta immortalato un gruppo di tre o quattro giovani con il volto coperto. Le indagini per rintracciarli sono ancora in corso.