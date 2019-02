Qui sorgerà uno spazio polifunzionale con pista di pattinaggio e area a verde attrezzata, sono sicuro che i residenti apprezzeranno e faranno di tutto affinché il sito riqualificato resti tale”.

di rinascita del quartiere ma che per anni è stato il simbolo del degrado allo Sperone e che, da oggi, verrà abbattuto. La struttura di via XVII maggio, che in tanti anni non ha mai aperto i battenti e poi è finita per l’essere prima occupata abusivamente e poi data alle fiamme, sarà solo un lontano ricordo: il Coime, questa mattina, ha infatti iniziato le operazioni di demolizione.al Comune di intervenire per riqualificare l’area. “Oggi erano tantissimi i bambini presenti alle operazioni, segno di un'attenzione per il quartiere che parte proprio dalle giovani generazioni e che riempie il cuore – dice il capogruppo di Palermo 2022 a Sala delle Lapidi Toni Sala - Gli immobili abbandonati vanno recuperati, quando è possibile, o come in questo caso abbattuti per ricominciare da capo. Quello che non possiamo fare è restare per anni con le mani in mano”.– dice il capogruppo del Mov139, Sandro Terrani - Questa struttura era divenuto da tempo metà di gente poco raccomandabile, dopo che diversi anni fa erano iniziati i lavori di ristrutturazione poi interrotti per il fallimento della ditta esecutrice dei lavori.