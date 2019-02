PALERMO - Arriva a Palermo il museo di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. La sede sarà al primo piano di Palazzo Tarallo, in via delle Pergole, a Ballarò. Nell’edificio si trovano gli uffici della toponomastica del Comune di Palermo. Il sindaco del capoluogo, Leoluca Orlando, l’assessore alla Cultura, Andrea Cusumano, e l’architetto della toponomastica del Comune, Michelangelo Salamone, hanno preso questa decisione. Si prevede l’apertura di uno spazio multimediale, in cui i bambini della scuola primaria possano vedere e conoscere l’attività artistica dei due attori palermitani.Insieme, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia hanno scritto una importante pagina della storia del cinema e dello spettacolo italiano.Il museo avrà ingresso libero.“I figli dei due attori Maria Letizia e Massimo Benenato e Giampiero Ingrassia – spiega lo storico di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia Giuseppe Li Causi – metteranno in mostra il pianoforte e la fisarmonica di Franco Franchi, i vestiti di scena dei numerosi film e spettacoli dei due artisti, locandine e tantissime foto”.“Speriamo che entro il 2019 possa essere allestito il museo – spiega Li Causi – Già nel 2012 abbiamo inaugurato la piazzetta dietro il teatro Biondo dedicata a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.Poi nel 2015 è stato allestito uno spazio verde dedicato al cantante Domenico Modugno che ha scoperto i due attori palermitani. In quella occasione l’artista Gianfranco Ragusano ha donato il bassorilievo che raffigura il cantante e due attori. Mi riempie di gioia il fatto che questo progetto del museo dedicato ai due attori palermitani potrà essere portato finalmente a termine”, conclude Li Causi.