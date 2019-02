MILANO - I capolavori di Antonello da Messina, primo tra tutti l''Annunciata', arrivano a Milano nella mostra dedicata al maestro messinese che aprirà al pubblico domani fino al 2 giugno a Palazzo Reale. Un'esposizione, curata da Giovanni Carlo Federico Villa, nata grazie alla collaborazione tra la Regione Siciliana e il Comune di Milano che ha portato in città 19 delle 35 opere autografe dell'artista. Oltre alla tela iconica della Vergine avvolta nel velo celeste, in mostra sono esposti anche ritratti provenienti da diverse istituzioni italiane e internazionali, tra cui le figure di 'Sant'Agostino', 'San Girolamo' e 'San Gregorio Magno' di Palazzo Abatellis a Palermo, la 'Madonna con Bambino' degli Uffizi o il 'San Girolamo nello studio', in prestito per l'occasione dalla National Gallery di Londra. Guida d'eccezione della mostra 'Antonello da Messina' saranno gli appunti e i taccuini di Giovan Battista Cavalvaselle, storico dell'arte e critico che per primo ricostruì il catalogo dell'artista.