Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliera comunale dell’Udc di Palermo, che prosegue: “Una mamma mi racconta: “Passo ogni giorno da lì con i miei gemellini e quando vedono gli scivoli e i giochi vorrebbero che io mi fermassi per lasciarli a scuola a giocare con altri bimbi”. Ma ad oggi, dopo tante promesse, ogni mese ci sentiamo rispondere che "Il Papavero" riaprirà il mese successivo. Le mamme si sentono prese in giro e vogliono giustamente risposte concrete.

PALERMO - “È la triste storia di un asilo nido a Borgo Nuovo. Chiuso da oltre un anno per ristrutturazione. Da alcuni mesi, tutto sembra essere pronto e ogni giorno genitori speranzosi, attraversando via Acireale, la strada su cui insiste la struttura, vedono i cancelli rimanere chiusi”.Per questo, stamane ho presentato un'interrogazione con carattere d'urgenza per sapere perché la scuola non sia stata ancora consegnata alla collettività e quali saranno i tempi. Si tratta di una struttura preziosa per l'intero quartiere dove già i servizi pubblici lasciano molto a desiderare ed è incredibile che i locali non vengano ancora consegnati. L'inerzia di questa amministrazione è davvero inaccettabile. Sarò al fianco dei genitori che giustamente stanno valutando azioni di protesta”.