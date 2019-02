L.C.D, un ragazzo di 22 anni che viaggiava a bordo di una bicicletta è stato travolto da una Smart ed è adesso ricoverato con prognosi riservata all'ospedale Civico.Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto l'hanno già trovato in condizioni critiche e l'hanno trasportato al pronto soccorso con codice rosso. Lievi ferite anche per il conducente dell'auto, un ventinovenne, trasportato all'ospedale Buccheri La Ferla: il mezzo è poi finito contro una macchina parcheggiata e alcuni cassonetti., gli agenti hanno effettuato i rilievi per ricostruire nel dettaglio le fasi dello scontro. Circolazione delle auto rallentate fino a stamattina all'alba. Le indagini sono in corso.