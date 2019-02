PALERMO - I carabinieri hanno identificato l'aggressore di un controllore del tram picchiato lo scorso 11 febbraio sulla linea 1, all'altezza di via Pecori Giraldi a Palermo. I due verificatori sono stati picchiati da un giovane che non aveva il biglietto. Il passeggero ha dato un pugno al controllore ed è fuggito. Sono state acquisite le immagini di sistemi di videosorveglianza della zona e gli agenti di polizia del commissariato Libertà hanno individuato G.Z. di 19 anni che è stato denunciato per lesioni personali, violenza a incaricato di pubblico servizio e interruzione di un servizio di pubblica utilità. Fondamentale, dicono i CC, è stato il coordinamento con i colleghi del commissariato Palermo Libertà, che hanno indicato ai carabinieri di Brancaccio la possibile identità del giovane ritratto nei frame.(ANSA).