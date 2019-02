“Prosegue con gran successo – ha detto in apertura dei lavori il delegato di Sicindustria/Een per l’internazionalizzazione, Nino Salerno – il percorso di collaborazione tra la nostra associazione, partner di Enterprise Europe Network, la rete della Commissione europea a supporto delle pmi, e Ice-Agenzia. La Digital Export Academy consentirà alle nostre imprese di acquisire competenze essenziali per emergere e competere nei mercati internazionali”.

“Ice-Agenzia – ha sottolineato Adele Massi, dirigente dell’Ufficio servizi formativi Ice-Agenzia – investe ancora sulle imprese siciliane. Tra le 80 aziende che si sono candidate ne sono state selezionate 60 contro le 30 previste in un primo momento, provenienti da ogni parte della Sicilia. Siamo contenti che il tessuto imprenditoriale locale abbia colto questa opportunità”.

La Digital Export Academy intende valorizzare le capacità delle imprese sulle strategie di marketing per la ricerca di nuovi e potenziali mercati e allo stesso tempo fornire gli strumenti utili al fine di creare le condizioni necessarie per cogliere le opportunità offerte dal mondo “digitale”. I moduli che verranno trattati approfondiranno gli aspetti del piano di internazionalizzazione aziendale: dal Web Marketing ai Social Media come tools per delineare una strategia mirata di comunicazione, arrivando ad affrontare il tema dell’e-commerce e dei market place, ormai fondamentali in ogni strategia di export che intenda avvalersi degli strumenti offerti dal web.

Palermo – Sessanta aziende a scuola di export con la Digital Academy: ha preso il via stamattina, a Palermo, presso la sede di Sicindustria, il percorso formativo organizzato da ICE-Agenzia, con il supporto di Sicindustria/Enterprise Europe Network e Camera di Commercio di Palermo-Enna. La “Digital Export Academy”, che prevede un totale di otto incontri, è destinata ad aziende che vogliano intraprendere programmi di internazionalizzazione avvalendosi dei nuovi strumenti digitali. Il primo incontro, curato da Andrea Boscaro, fondatore del think tank dedicato a marketing digitale ‘The Vortex’ e già amministratore delegato di Become (la ex Pangora), è stato dedicato al web marketing.Gli incontri si terranno a Palermo presso le sedi di Sicindustria/Een (Via A. Volta, 44) e presso la Camera di Commercio di Palermo Enna (via Emerico Amari, 11).