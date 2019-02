"Non sto ragionando di gruppi unici di alleanze: le europee saranno un'opportunità di cambiamento, come Lega abbiamo le idee chiare su come deve cambiare l'Europa". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Rtl 102.5. Interpellato sulle ipotesi di un accordo rafforzato con M5s in vista delle europee. Nessun gruppo unico?, gli è stato chiesto? "Assolutamente no, abbiamo già i nostri alleati a livello internazionale", ha detto. "Sugli equilibri politici scopro sui giornali di pensare cose che non sapevo che io pensassi", ha concluso.