MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) - Pasquale Safina è il candidato a sindaco sostenuto dal Pd e dalla lista civica "Voci democratiche" a Mazara del Vallo per le elezioni amministrative dl 28 aprile prossimo. Sessant'anni, dipendente dell'Agenzia delle Entrate, Safina è sino ad ora il sesto aspirante alla poltrona di primo cittadino della città nel trapanese. E' consigliere comunale uscente come altri due candidati a sindaco: Nicola La Grutta, del Movimento 5Stelle e Giorgio Randazzo della Lega. A loro si aggiungono l'avvocato Mariella Martinciglio per il movimento Futuristi, Enzo Calafato per l'associazione "Cervello e dignità" e Salvatore Quinci per una coalizione di liste civiche: Partecipazione politica Mazara, SiAmo Mazara, La forza dei fatti, Osservatorio politico e Mazara bene comune.(ANSA).