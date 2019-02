, accanto a due rose bianche e alla sua fotografia. Sono i simboli delle sue passioni, del lavoro di, il sostituto procuratore in servizio ad Enna. In centinaia hanno affollato la chiesa di Santa Maria delle Grazie di Villagrazia di Carini per dare l'ultimo saluto al magistrato, morto a soli 39 anni.In prima fila, durante la cerimonia celebrata da don Angelo, padre Morello e padre Fasullo, i genitori del giovane pm e la moglie, anche lei magistrato. In lacrime, si sono stretti le mani forte, per darsi coraggio a vicenda. Lo stesso coraggio che ha chiesto loro padre Morello, che da anni conosce la famiglia: "Trovare le parole in queste circostanze è molto difficile. Ma dobbiamo credere nella promessa di vita di Dio per andare avanti, nella forza che i suoi insegnamenti ci hanno lasciato". "Già - ha proseguito padre Fasullo - sembra inaccettabile trovarsi qui, davanti al papà, alla mamma e alla giovane sposa e allo stesso Giovanni, che aveva ancora una vita davanti a sé. La morte è sempre tremenda, noi non siamo amici della morte, mai possiamo dire parole garbate sulla morte. Anche oggi lo stiamo sperimentando. Non ci sono parole sensate perché la morte è insensata perché neanche Dio sa spiegarla. Non turbatevi - ha continuato - perché non tutto è finito. È la parola della Fede. Per chi crede in Cristo, non tutto è finito e se non ci fosse Dio, non avremmo futuro".Nella chiesa strapiena, tanti colleghi di Romano, sia di Palermo che della Procura di Enna, dove era in servizio dal novembre del 2015. Il Csm aveva già dato il via libera al suo trasferimento, che sarebbe avvenuto ormai a breve. Lunedì il giovane pm si stava recando ad un incontro, al Tribunale di Caltanissetta, a cui avrebbe partecipato il vicepresidente del Csm. La tragedia si è verificata all'altezza di Tremonzelli, sulla Palermo-Catania. L'auto di Romano è stata travolta da un tir poi volato giù dal viadotto.