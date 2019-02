Avvenimenti previsti per oggi, mercoledì, in Sicilia.1) PALERMO - Seminario diocesano, via Incoronazione 7, ore 09:00 Convegno su "Azzardo: per una svolta istituzionale a tutela della persona e del bene comune", organizzato dalla Consulta nazionale antiusura "Giovanni Paolo II" in collaborazione con la Fondazione antiusura "Santi Mamiliano e Rosalia". Partecipa il sottosegretario all'Interno Luigi Gaetti.2) CATANIA - Ore 10:00 Due istituti scolastici per la prima volta in città ricevono dalla Dusty le compostiere per il riciclo della frazione organica dei rifiuti. Alle 10 consegna nell'Istituto comprensivo San Giovanni Bosco di Via E. Leotta 13. Alle 11.30 nell'Istituto comprensivo 'Pizzigoni-Carducci', di via Siena.3) AGRIGENTO - Questura, Sala "San Michele", ore 10:30 Conferenza stampa di presentazione dell'evento "Polizia di Stato - com'eravamo come siamo - La memoria come valore".4) AGRIGENTO - Ex collegio Padri Filippini, via Atenea,ore 10:30 Conferenza stampa del Comune e dell'ente parco Valle dei Templi relativa alla viabilità e a tutte le altre novità dell'edizione 2019 del "Mandorlo in fiore".5) PALERMO - Galleria d'arte moderna, ore 11:30 Anteprima per la stampa della mostra "Ferdinando Scianna. Viaggio racconto memoria". In serata nel Real Teatro di Santa Cecilia Ferdinando Scianna incontra il pubblico. Al termine dell'incontro visita all'esposizione nella Gam.6) CATANIA - Via San Giuseppe La Rena 87/b, ore 11:45 Inaugurazione, alla presenza del capo della Direzione centrale anticrimine, prefetto Vittorio Rizzi, dei nuovi locali del Reparto prevenzione crimine "Sicilia Orientale" di Catania. Partecipano il prefetto Claudio Sammartino, il questore Alberto Francini e il sindaco Salvo Pogliese.7) PALERMO - Palazzo delle Aquile, Sala Giunta, ore 12:00 Conferenza stampa di presentazione di Educarnival 2019, manifestazione, giunta alla V edizione, promossa dall'amministrazione comunale di concerto con l'Ufficio Scolastico Regionale.8) PALERMO - Biblioteca regionale, c. V. Emanuele, ore 17:00 Presentazione del libro di Leone Zingales "I luoghi della rosa bianca - Un grido di libertà contro il nazismo". Partecipa, tra gli altri, l'autore.9) PALERMO - Cervantes, via Argenteria Nuova 33, ore 18:00 Proiezione del documentario spagnolo sull'ambiente "Il segreto del bosco" nell'ambito della rassegna "Abre los ojos", curata da Sole Luna doc Film Festival.10) PALERMO - Ridotto dello Spasimo, ore 21:00 Concerto delle cantanti Monica Crivello e Alessandra Giovenco per il "Brass talent". (ANSA)