quando nel 1981 ha iniziato la sua carriera in magistratura. Furono loro a capire per primi che bisognava colpire la criminalità economica. Proprio come diceva "Leonardo Sciascia", altra citazione dell'ex magistrato radiato per lo scandalo sulle misure di prevenzione sotto processo a Caltanissetta.. Le indagini patrimoniali, dice Saguto, sono la vera forza dell'antimafia: "Il carcere è una forma di deterrenza, ma relativa. Ecco perché ho avuto interesse nelle indagini patrimoniali. Non trovavamo gli amministratori e neppure i braccianti perché si spaventavano ad andare nei terreni".: "Ho fatto il processo Mattarella, poi ci furono le stragi e la mia è cambiata. Sono finita sotto scorta. Ho presieduto il maxi quater. Ho arretrato 99 persone, sono sempre le stesse persone, alcune le hanno arrestate di nuovo di recente nella nuova cupola". Ma è nei processi patrimoniali che si è concentrata la sua carriera. Saguto lo dice con vanto, tirando fuori delle cifre: "Con il mio rientro a Palermo i sequestri sono aumentati del 400 per cento". E non è stato solo suo il merito, perché "il tribunale non procede di ufficio, se a Palermo ci sono stati tanti sequestri dipende dalla sezione e dalla Procura. Non è che eravamo matti, la Procura ci proponeva i sequestri e poi venivano confermati".Mi venivano segnalati amministratori giudiziari da nominare. È pieno di nomi. Intanto me li segnalavano i miei colleghi: La Cascia, Guarnotta, Tona, D'Agati. Me li segnalavano anche avvocati. Erano persone di cui mi fidavo. Chiedevo solo che fossero persone qualificate. Lei dottore Bonaccorso (Maurizio Bonaccorso le sta seduto di fronte perché insieme a Claudia Pasciuti è il pm dell'accusa ndr) dovrebbe ricordarla l'agenda perché veniva nella mia stanza". Saguto annuncia di volere consegnare l'agenda blu piena di nomi e biglietti da visita al tribunale.La domanda dell'avvocato Reina è diretta. Chiede cosa fece Saguto, nel 2013, quando ci furono le prime avvisaglie dello scandalo mediatico. La risposta dell'ex magistrato è durissima e chiama in causa Pino Maniaci, giornalista di Telejato, fra i primi a dedicare servizi alla sezione misure di prevenzione, denunciandone la pessima gestione. Saguto attacca: "Maniaci non l'ho mai considerato giornalista o degno di considerazione. Non sa manco parlare in italiano. Non pensavamo potesse danneggiarci. Abbiamo sottovalutato la possibilità mediatica di gente di scarsa cultura. Siamo stati convocati qua (in Procura a Caltanissetta, ndr) da Gozzo e Paci (Domenico Gozzo e Gabriele Paci erano pm a Caltanissetta, ndr). Mi hanno chiesto degli incarichi. Gli ho detto che mio marito (l'ingegnere Lorenzo Caramma pure lui imputato, ndr) lavorava in una sola misura che non era del mio collegio e l'aveva avuta anni prima con il presidente Cesare Vincenti. Si chiuse lì. Non fu aperto un procedimento penale. Maniaci ne continuava a parlare, fino a quando la eco divenne maggiore di questa specie di televisione. Televisione che faceva l'antimafia e si prendeva i soldi della mafia. Prendeva soldi dal proprietario di una cava. Certo è curioso. Impastato (un altro imprenditore a cui erano stati sequestrati i beni, ndr) aveva dato la macchina alla figlia di Maniaci. Abbiamo chiesto che il Cms ci tutelasse ma il Csm chiuse la pratica perché non ne valeva la pena, era una piccola emittente squalificata". Infine sul conto di Maniaci aggiunge di avere saputo da Claudio Fava (faceva parte della Commissione parlamentare antimafia, ndr) mi disse 'come possiamo aiutarvi, ma a questo non lo dovevamo arrestare?' Era una battuta, per me Maniaci non esisteva, ho sbagliato a non querelarlo subito così si stava zitto. Sono andati dietro a un pazzo". In un passaggio delle intercettazioni era emerso che Saguto fosse stata informata in antico dei guai giudiziari che avrebbero poi coinvolto Maniaci.