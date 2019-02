PALERMO - I carabinieri forestali hanno sequestrato nell'area doganale del porto di Palermo 14,7 tonnellate di sacchetti di plastica trasportati in un container. Gli shopper, circa 3 milioni e mezzo, provenienti dal Vietnam, erano diretti ad un grossista nella provincia di Agrigento. Il commerciante è stato sanzionato per violazione del codice ambientale. Le buste di plastica non erano conformi alle nuove direttive europee che prevedono spessori tra i 60 e i 200 micron e quantitativi di plastica tra il 10 e il 30 per cento. (ANSA)